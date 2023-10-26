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اختبار أخير ينهي شكوك بيلينجهام في الكلاسيكو

10/26/2023 10:12:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال تقرير صحفي إن الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، سيكون حاضرًا في لقاء الكلاسيكو بمواجهة الغريم التقليدي برشلونة، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 11 من الليجا.
وكان بيلينجهام قد تم استبداله خلال مواجهة سبورتنج براجا البرتغالي، الثلاثاء الماضي في الدقيقة 87 وهو يمسك بالجزء الخلفي من ساقه اليمنى، وأكد أنشيلوتي عقب المباراة أنها ليست إصابة خطيرة.
وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإنه بعد التشخيص الأولي مع يوم من الراحة، سيتم تقدير حالة بيلينجهام مجددا مساء اليوم الخميس، ويُقال إنه لا توجد أي شكوك حول مشاركته حتى الآن.
ويُعد بيلينجهام لاعبا لا غنى عنه في التشكيلة الأساسية لريال مدريد في المباريات الأخيرة، حيث ساهم في 53.8% من أهداف ريال مدريد هذا الموسم، واللعب بدونه سيؤثر على الملكي بشكل واضح.

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