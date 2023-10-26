اختبار أخير ينهي شكوك بيلينجهام في الكلاسيكو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال تقرير صحفي إن الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، سيكون حاضرًا في لقاء الكلاسيكو بمواجهة الغريم التقليدي برشلونة، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 11 من الليجا.
وكان بيلينجهام قد تم استبداله خلال مواجهة سبورتنج براجا البرتغالي، الثلاثاء الماضي في الدقيقة 87 وهو يمسك بالجزء الخلفي من ساقه اليمنى، وأكد أنشيلوتي عقب المباراة أنها ليست إصابة خطيرة.
وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإنه بعد التشخيص الأولي مع يوم من الراحة، سيتم تقدير حالة بيلينجهام مجددا مساء اليوم الخميس، ويُقال إنه لا توجد أي شكوك حول مشاركته حتى الآن.
ويُعد بيلينجهام لاعبا لا غنى عنه في التشكيلة الأساسية لريال مدريد في المباريات الأخيرة، حيث ساهم في 53.8% من أهداف ريال مدريد هذا الموسم، واللعب بدونه سيؤثر على الملكي بشكل واضح.
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