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أول تعليق رسمي من برشلونة على التغريدة المهينة

10/26/2023 10:12:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق رافا يوستي، نائب رئيس برشلونة، على التغريدة المسيئة التي أطلقها ميكيل كامبس، نائب المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الكتالوني، ضد فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد.
وكان كامبس قد كتب،عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "الأمر ليس مرتبطا بالعنصرية، لكنه (فينيسيوس جونيور) يستحق صفعة على وجهه كونه أصبح مهرجا وكسولا".
وجاءت تغريدة كامبس، بعد مباراة ريال مدريد أمام سبورتنج براجا البرتغالي، أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي حسمها الميرنجي بهدفين صنعهما فينيسيوس، مقابل هدف.
وقال يوستي، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "إذا كان فينيسيوس يستمع إلي، أقول له إن هذا لن يحدث مرة أخرى. حتى لو كانت زلة لسان، لا ينبغي أن يحدث مجددا. لقد كانت تغريدة مؤسفة".
وذكرت تقارير أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، تراجع عن قرار الذهاب إلى ملعب برشلونة لحضور الكلاسيكو وحفل الغداء قبل المباراة، بسبب صمت مجلس إدارة برشلونة على الإساءة التي تعرض لها فينيسيوس جونيور

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