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الخليل: وقفة إسناد للأسرى وللتنديد بمجازر الاحتلال في قطاع غزة

10/26/2023 10:12:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شاركت جماهير الشعب الفلسطيني في محافظة الخليل، اليوم الخميس، في وقفة إسناد للأسرى وللتنديد بمجازر الاحتلال في قطاع غزة.


ونظمت الوقفة بدعوة من نادي الأسير الفلسطيني بالشراكة مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ولجنة أهالي الأسرى، وهيئة التنسيق الوطني بمحافظة الخليل.


وقال الناطق الإعلامي باسم نادي الاسير الفلسطيني أمجد النجار، إن الفعالية تأتي تنديدا بجرائم الاحتلال التي ترتكب بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال، التي راح ضحيتها الشهيدان الأسيران عمر دراغمة وعرفات حمدان، مبينا أن الأسير ضراغمة كان في المحكمة بصحة جيدة وبعد خروجه من المحكمة تعرض لاعتداء تسبب له بنزيف.

وفا


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