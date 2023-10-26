Friday, 27 October 2023 10:54 GMT

سيميوني: أعجبتني مباراتنا أمام سيلتك

10/26/2023 10:12:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، عقب التعادل أمام سيلتك الإسكتلندي (2-2) بدوري الأبطال، إن فريقه "لعب من أجل الفوز" في شوط المباراة الثاني عقب التحدث إلى لاعبيه بين شوطي اللقاء، وإن هذا "هو الطريق الذي يجب اتباعه" في هذه المسابقة.
وصرح سيميوني لقناة (موفيستار) عقب اللقاء من ملعب (سيلتك بارك) "لقد أعجبني أداء الفريق، حيث لعبوا من أجل الفوز في شوط المباراة الثاني. لقد بدأ الخصم المباراة بشكل أفضل منا وتمكنوا خلال أول تسديدتين من تسجيل هدفين سهلا عليهم المهمة ولم نتمكن من اللعب في الشوط الأول كما كنا نرغب".
وأضاف المدرب الأرجنتيني "لقد تحدثنا بين الشوطين وفي الشوط الثاني قدموا المباراة التي كان يجب تقديمها بكل شجاعة وبشكل تدريجي وحظينا بهجمات وانفرادات وكان من الممكن الفوز بالفرصة التي سنحت لكوريا. الخصم لم يمثل أي خطورة علينا طوال الشوط الثاني، فهو فريق سريع للغاية ويعمل بشكل جيد جدا في المساحات. سنغادر بمباراة أعجبتني للفريق".
وأوضح ال"تشولو" أن ماركوس يورينتي وأنخيل كوريا قدما مباراة جيدة للغاية في الجانب الهجومي خلال المنعطف الأخير من اللقاء.
وحول طرد لاعب الروخيبلانكوس رودريجو دي بول في الدقيقة 83 بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية، قال سيميوني "لا يمكننا التعليق على شيء لا نستطيع أن نفعل شيئا حياله. لقد رأى الحكم أن تلك اللعبة تستحق بطاقة صفراء ويجب احترام القرارات التحكيمية".

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN26102023000208011052ID1107311081

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث