سوناك يؤكد حرص بريطانيا على إخراج مواطنيها من غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن حكومته "حريصة للغاية على أن تكون قادرة على إخراج البريطانيين وإعادتهم إلى بريطانيا".
ونقلت هيئة "بي بي سي" اليوم الخميس عن سوناك، إن بريطانيا لديها فرق من قوة الحدود في مصر لمساعدة البريطانيين الذين يحاولون مغادرة غزة، مشيرا إلى أن الوضع لا يزال معقدا، ما يعني أن إخراج الناس من غزة ليس ممكنا بشكل فوري.
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