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سوناك يؤكد حرص بريطانيا على إخراج مواطنيها من غزة

10/26/2023 10:12:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن حكومته "حريصة للغاية على أن تكون قادرة على إخراج البريطانيين وإعادتهم إلى بريطانيا".

ونقلت هيئة "بي بي سي" اليوم الخميس عن سوناك، إن بريطانيا لديها فرق من قوة الحدود في مصر لمساعدة البريطانيين الذين يحاولون مغادرة غزة، مشيرا إلى أن الوضع لا يزال معقدا، ما يعني أن إخراج الناس من غزة ليس ممكنا بشكل فوري.


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