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موعد حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2023

10/26/2023 10:12:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تستضيف العاصمة الفرنسية باريس الحفل المرتقب لجائزة الكرة الذهبية 2023، وهي الجائزة التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم.
ولا يقتصر الحفل على جائزة الأفضل، بل يشهد أيضًا جوائز أخرى لأفضل حارس مرمى وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة كرة قدم.
ليونيل ميسي هو الأكثر تتويجًا بـ"البالون دور" على مر التاريخ بـ7 كرات سابقة، ويبدو أن الكرة الثامنة في الطريق باعتباره الأوفر حظًا للظفر بجائزة 2023.
وسيشهد الحفل تواجدًا عربيًا ممثلا في الثنائي المصري محمد صلاح والمغربي ياسين بونو، في حين يغيب كريستيانو رونالدو حتى عن قائمة أفضل 30 لاعبا.
يُقام حفل الكرة الذهبية 2023 يوم الإثنين 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

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