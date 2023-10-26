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الاحتلال يواصل إغلاق مداخل أريحا

10/26/2023 10:12:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إغلاق مداخل مدينة أريحا، وفرض إجراءاتها العسكرية في محيطها.
وأفاد شهود عيان لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال تواصل إقامة حواجزها العسكرية عند مداخل أريحا، ومنها الشرقي "البوابة الصفراء"، والجنوبي "شارع القدس"، وتفتيش المركبات بشكل عشوائي بالاتجاهين، وتجبر المواطنين الفلسطينيين على الانتظار لساعات لتسمح لمركبة واحدة بالمرور كل ساعة تقريبا.




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