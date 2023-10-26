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البريميرليج تخالف تقاليدها بعد 28 عاما

10/26/2023 10:12:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، إقامة مباراة وولفرهامبتون وتشيلسي في 24 ديسمبر/كانون أول المقبل، محطمة بذلك التقليد الذي تتبعه منذ عام 1995.
وكانت آخر مرة أقيمت فيها مباراة عشية الاحتفالات بأعياد الميلاد منذ 28 عاما وهي مواجهة ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد، وذلك نظرا لأن روابط المشجعين تعارض إقامة المباريات في هذا التوقيت بسبب صعوبة حركة التنقلات.
ومع ذلك، تجاهلت "البريميرليج" هذا الأمر وقررت إقامة مباراة الذئاب والبلوز استجابة لطلبات التلفزيون، وذلك على الرغم من أنه سيكون يوم الأحد والذي تكون فيه حركة المواصلات أكثر صعوبة.
وجاء في الجدول الذي أعلن اليوم أيضا أن جولة الـ(بوكسينج داي) ستكون يوم 26 ديسمبر/كانون أول المقبل وفيها خمسة مباريات وهي نيوكاسل - نوتنجهام فورست، بورنموث - فولهام، شيفلد يونايتد - لوتون تاون، بيرنلي- ليفربول وأخيرا مانشستر يونايتد - أستون فيلا.
وخلال فترة الاحتفالات بالأعياد ستقام المباريات في الفترة من 22 ديسمبر/كانون أول وحتى الثاني من يناير/كانون ثان المقبل باستثناء يومي 25 و29 ديسمبر/كانون أول.

ملاعب

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