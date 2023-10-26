Friday, 27 October 2023 10:50 GMT

الأمم المتحدة: إمدادات المياه في جنوب قطاع غزة تحسنت مؤقتاً

10/26/2023 10:12:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم (الخميس)، أن إمدادات المياه في جنوب قطاع غزة ((تحسنت مؤقتاً)).


وبمساعدة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، تم تسليم ((كميات صغيرة من الوقود الذي استعادوه من احتياطياتهم الحالية)) إلى المرافق الرئيسية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
ويمكن استخدام هذا الوقود لتشغيل مضخات المياه، لأن الوقود ((لا يزال محظوراً من قِبَل السلطات الإسرائيلية))، بحسب تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

ويعاني قطاع غزة من نقص المياه منذ عقود من الزمان، وعادة ما يتم توصيل مياه الشرب بالشاحنات كل يوم.
الشرق الاوسط


MENAFN26102023000208011052ID1107311074

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث