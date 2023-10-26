الأمم المتحدة: إمدادات المياه في جنوب قطاع غزة تحسنت مؤقتاً

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم (الخميس)، أن إمدادات المياه في جنوب قطاع غزة ((تحسنت مؤقتاً)).



وبمساعدة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، تم تسليم ((كميات صغيرة من الوقود الذي استعادوه من احتياطياتهم الحالية)) إلى المرافق الرئيسية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ويمكن استخدام هذا الوقود لتشغيل مضخات المياه، لأن الوقود ((لا يزال محظوراً من قِبَل السلطات الإسرائيلية))، بحسب تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.



ويعاني قطاع غزة من نقص المياه منذ عقود من الزمان، وعادة ما يتم توصيل مياه الشرب بالشاحنات كل يوم.

الشرق الاوسط