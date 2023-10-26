روسيا: نشر الولايات المتحدة أنظمة دفاع صاروخية في الشرق الأوسط يخلق توترا إضافيا

روسيا: نشر الولايات المتحدة أنظمة دفاع صاروخية في الشرق الأوسط يخلق توترا إضافيا
التاريخ
10/26/2023 10:12:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن نشر الولايات المتحدة لأنظمة مضادة للصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي في الشرق الأوسط يعد استفزازات ويخلق توترا إضافيا في المنطقة.
روسيا اليوم
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