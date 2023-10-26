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روسيا: نشر الولايات المتحدة أنظمة دفاع صاروخية في الشرق الأوسط يخلق توترا إضافيا

10/26/2023 10:12:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن نشر الولايات المتحدة لأنظمة مضادة للصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي في الشرق الأوسط يعد استفزازات ويخلق توترا إضافيا في المنطقة.

روسيا اليوم

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