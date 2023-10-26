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المركزي الأوروبي يبقي على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير

10/26/2023 10:12:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة في منطقة اليورو دون تغيير عند 4.5% ، وذلك بعد أن رفعها عشر مرات على التوالي.




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