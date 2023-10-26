المركزي الأوروبي يبقي على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير

المركزي الأوروبي يبقي على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير
التاريخ
10/26/2023 10:12:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة في منطقة اليورو دون تغيير عند 4.5% ، وذلك بعد أن رفعها عشر مرات على التوالي.
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