طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة لسقوط أمطار



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً وتمتد على بعض المناطق الساحلية والداخلية يصاحبها سقوط امطار، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية / 15 - 30 تصل إلى 60 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:08 والمد الثاني عند الساعة 00:04 والجزر الأول عند الساعة 18:02

والجزر الثاني عند الساعة 06:03 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 07:52 والمد الثاني عند الساعة 21:00 والجزر الأول عند الساعة 14:33 والجزر الثاني عند الساعة 02:43 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة

الحرارة العظمى

الحرارة الصغرى

الرطوبة العظمى

الرطوبة الصغرى

أبوظبي

32

25

85

30

دبي

33

24

80

35

الشارقة

31

24

75

35

عجمان

32

25

80

30

أم القيوين

33

25

80

35

رأس الخيمة

34

24

80

30

الفجيرة

33

28

80

35

العـين

30

24

80

30

ليوا

34

23

80

30

الرويس

34

25

70

30

السلع

34

25

70

30

دلـمـا

33

26

70

45

طنب الكبرى / الصغرى

33

26

80

40

أبو موسى

33

26

80

40





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