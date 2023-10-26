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تصنيف الفيفا للمنتخبات..الأرجنتين تتمسك بالصدارة والمغرب الأول عربياً وإفريقياً

10/26/2023 9:36:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التصنيف الشهري الجديد للمنتخبات، حيث حافظت الأرجنتين على صدارة الترتيب أمام وصيفتها في كأس العالم الأخيرة فرنسا، والبرازيل الثالثة.

ولم يطرأ أي تعديل على المراكز الخمسة الأولى، إذ جاءت إنجلترا في المركز الرابع وخلفها بلجيكا.

وعلى صعيد المنتخبات العربية ما يزال المنتخب المغربي في الطليعة على الصعيدين العربي والإفريقي وفي المركز الثالث عشر عالمياً، يليها جاريه التونسي والجزائري في المركزين 32 و33 توالياً.


وجاء المنتخب المصري رابعاً عربياً و35 على الصعيد الدولي، والسعودي خامساً و57 في الترتيب العام.

وكان منتخب ليتوانيا الفائز الأكبر في التصنيف الجديد بعد أن أضاف 26.27 نقطة إلى رصيده وتقدم 9 مراكز من 143 إلى 134.

في حين خسر منتخب كرواتيا ثالث مونديال قطر 2022 35.95 نقطة.

وفي ما يلي تصنيف المنتخبات العشرة الأولى:


الأرجنتين (1861.29 نقطة)

فرنسا (1853.11 نقطة)

البرازيل (1812.2 نقطة)


إنجلترا (1807.88 نقطة)

بلجيكا (1793.71 نقطة)

البرتغال (1739.83 نقطة)


هولندا (1739.26 نقطة)

إسبانيا (1725.97 نقطة)

إيطاليا (1717.81 نقطة)

كرواتيا (1711.88 نقطة)


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