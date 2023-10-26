تصنيف الفيفا للمنتخبات..الأرجنتين تتمسك بالصدارة والمغرب الأول عربياً وإفريقياً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التصنيف الشهري الجديد للمنتخبات، حيث حافظت الأرجنتين على صدارة الترتيب أمام وصيفتها في كأس العالم الأخيرة فرنسا، والبرازيل الثالثة.
ولم يطرأ أي تعديل على المراكز الخمسة الأولى، إذ جاءت إنجلترا في المركز الرابع وخلفها بلجيكا.
وعلى صعيد المنتخبات العربية ما يزال المنتخب المغربي في الطليعة على الصعيدين العربي والإفريقي وفي المركز الثالث عشر عالمياً، يليها جاريه التونسي والجزائري في المركزين 32 و33 توالياً.
وجاء المنتخب المصري رابعاً عربياً و35 على الصعيد الدولي، والسعودي خامساً و57 في الترتيب العام.
وكان منتخب ليتوانيا الفائز الأكبر في التصنيف الجديد بعد أن أضاف 26.27 نقطة إلى رصيده وتقدم 9 مراكز من 143 إلى 134.
في حين خسر منتخب كرواتيا ثالث مونديال قطر 2022 35.95 نقطة.
وفي ما يلي تصنيف المنتخبات العشرة الأولى:
الأرجنتين (1861.29 نقطة)
فرنسا (1853.11 نقطة)
البرازيل (1812.2 نقطة)
إنجلترا (1807.88 نقطة)
بلجيكا (1793.71 نقطة)
البرتغال (1739.83 نقطة)
هولندا (1739.26 نقطة)
إسبانيا (1725.97 نقطة)
إيطاليا (1717.81 نقطة)
كرواتيا (1711.88 نقطة)
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