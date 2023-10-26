عام على شراء إكس «تويتر سابقاً».. ماذا فعل إيلون ماسك بمنصة التواصل؟

قبل سنة، في 27 أكتوبر 2022، اشترى إيلون ماسك تويتر مقابل 44 مليار دولار، بعد أشهر من الشد والجذب شنّ خلالها الملياردير هجمات حادة على المنصة وشهدت معارك قانونية بين الطرفين.

في ما يلي أهم ما شهدته منصة تويتر التي تحول اسمها إلى "إكس"، خلال عام:

بيئة عمل جديدة، بمجرد إتمام عملية الاستحواذ، قرر رئيس شركة تيسلا طرد فريق إدارة تويتر، وأخرج الشركة من البورصة وسرّح مئات الموظفين.

وبعد عدة موجات تسريح، ظل أقل من 1500 من أصل 8000 موظف تقريبا في الشركة التي تتخذ مقرا في سان فرانسيسكو.

والتزم من بقى من الموظفين بالعمل "بشكل كامل وغير مشروط" - وليس عن بعد - وفق ما جاء في إنذار نهائي من ماسك.

ولم يكن ذلك كافيا بالضرورة، فحتى المديرة السابقة إستر كروفورد التي كانت تنام في كيس نوم في المكتب خلال الأيام القليلة الأولى، طُردت من عملها في نهاية فبراير.

وفي يوليو، قالت إن إيلون ماسك أنشأ مناخا من "الخوف" داخل الشركة التي كانت معروفة ذات يوم بأجوائها العائلية.

وأضافت أن المسؤول "الجريء" ولكن "غريب الأطوار"، يحيط نفسه بأناس "إمعات" لا يعكسونه القول، ويبني قراراته "أساسا على حدسه" وليس على البيانات أو آراء الخبراء.

حرية مطلقة

يدافع الملياردير عن نهج الحرية المطلقة في التعبير التي أدت إلى تخفيف قواعد مكافحة التضليل، وتقليص حجم فرق الإشراف على المحتوى، وعودة العديد من الشخصيات المثيرة للجدل للنشاط على المنصة.

وتلحظ العديد من المنظمات زيادة في المعلومات المضللة والمضايقات.

وبعدما كانت علامة التوثيق الزرقاء مجانية لكنها مخصصة لحسابات المشاهير والشركات والكيانات الرسمية، صارت متاحة للجميع مقابل اشتراك شهري، ما جعل المنصة أقل موثوقية.

وتبينت المشكلة مع النزاع الحالي بين إسرائيل وحماس: فالعديد من الحسابات المزيفة رغم كونها "موثقة" تعمل على ارباك المشهد، وتبث صورا من نزاعات سابقة، وتروج لاستنتاجات متسرعة بناء على مقاطع فيديو لم يتم التحقق منها، ونحو ذلك.

في هذا السياق، أعلنت المفوضية الأوروبية في 12 أكتوبر فتح تحقيق بشأن شبكة التواصل الاجتماعي بشبهة نشر "معلومات كاذبة" و"محتوى عنيف وإرهابي" و"خطاب كراهية" بعد هجمات حماس على إسرائيل.

وقدّرت الرئيسة التنفيذية الجديدة للمنصة ليندا ياكارينو مؤخرا العدد الحالي للمستخدمين بنحو 225 مليونا، أي أقل بنسبة 11% عما كان عليه قبل عملية الاستحواذ.

صعوبات مالية

كما أن التغيير في الرؤية وضع الشركة في وضع مالي سيئ. فانخفضت قيمتها إلى 20 مليار دولار وتراجعت عائدات الإعلانات إلى النصف، وفق إيلون ماسك.

في الأثناء، تم إطلاق الاشتراك الجديد "بلو" بطريقة فوضوية.

يدفع المشتركون ما بين 8 و11 دولارا شهريا مقابل رؤية إعلانات أقل وعدد من الامتيازات - أدوات التحرير، وأولوية عرض منشوراتهم، وعلامة التوثيق الزرقاء، وغيرها.

ومن الممكن أن تصبح خدمات المنصة مدفوعة للجميع: ففي نيوزيلندا والفيليبين، صار يتعين على المستخدمين الجدد دفع دولار واحد سنويا حتى يتمكنوا من وضع منشورات.

الغاية المعلنة منذ ذلك هي مكافحة "الروبوتات"، أي الحسابات الآلية التي يمكن استخدامها مثلا في توسيع نطاق انتشار منشورات سياسية بشكل مصطنع.

فضاء لليمين

ولتحديث المنصة، يشجع إيلون ماسك على تطوير خدمات الصوت والفيديو، وينظم بنفسه مقابلات مع شخصيات - يمينية أساسا.

وأجرى ماسك في مايو مقابلة مباشرة مع رون ديسانتيس، الساعي للترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، لكن البث اعترته مشاكل فنية كبيرة.

في الشهر الماضي، جاء دور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي روج لسياساته خلال لقاء ودي للغاية مع ماسك الذي يرأس أيضا شركة سبايس إكس.

كما تدفق النشطاء المحافظون على شبكة التواصل الاجتماعي، مثل تاكر كارلسون مقدم البرامج السابق في قناة فوكس نيوز، صاحب الآراء المتطرفة والذي يتبنى نظريات مؤامرة في بعض الأحيان. بعد خروجه من القناة، أطلق المقدم برنامجا جديدا على "إكس".

إكس

في يوليو، غيّر ماسك تسمية تويتر إلى "إكس"، وهو رمز رياضي للمجهول واسم بنك على الإنترنت أسسه عام 1999 (أصبح لاحقا بايبال).

يريد إيلون ماسك تحويل الشبكة الاجتماعية إلى تطبيق شامل، مثل "ويشات" الصيني الذي يتيح خدمات للمراسلة وكذلك الدفع الإلكتروني.

لكن هذه "الرؤية الطموحة يعوقها أسلوب إدارته وتواصله"، وفق المحللة جاسمين إنبرغ من شركة "انسايدر أنتلجنس".

وترى المحللة أن "المستخدمين والمعلنين فقدوا الثقة... ولم تتمكن ليندا ياكارينو من إعادتها إليهم".

واحتفل الملياردير بوضع شعار معدني لاسم الشركة الجديد على سطح مقرها، لكنه اضطر إلى إزالته بعد أيام قليلة، بعد شكوى من مدينة سان فرانسيسكو.