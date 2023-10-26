وزير إسرائيلي: إعادة تأهيل الجنوب بعد هجوم حماس سيستغرق سنوات

أكد بيني جانتس الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية اليوم الخميس أن جهود إعادة إعمار المنطقة الجنوبية التي اجتاحها مسلحو حماس عبر الحدود من غزة في 7 أكتوبر ستحتاج لأعوام وستتجاوز الاجتياح البري المزمع لقطاع غزة.

وقال جانتس، وهو جنرال سابق، إن أعداء إسرائيل الآخرين غير حماس يواجهون أيضا خطر التدمير.

وأضاف في كلمة "المعركة ضد الإرهاب في غزة ستستمر داخل أراضي القطاع وستتعمق في أي مكان وفي أي وقت لضمان الأمن للمناطق التي سيتم إعادة إعمارها وبنائها في المنطقة".

وتابع "المناورة (البرية) ستكون مجرد مرحلة واحدة من عملية طويلة ستشمل عناصر دفاعية ودبلوماسية واجتماعية ستستغرق أعواما".

وقال جانتس، وهو منافس سياسي قديم لنتنياهو إن حكومة الطوارئ التي تشكلت قبل أسبوعين تمارس عملها على نحو جيد وتتخذ قرارات استنادا إلى حسابات مرتبطة بالأزمة المحلية، مضيفا "خطر التدمير لن يكون مصيرنا وإنما سيكون مصير من يضمرون لنا شرا".

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