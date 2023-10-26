مسؤول إسرائيلي يشكك في تقديرات الكلفة الحقيقية للحرب في غزة

أكد مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الخميس أن إسرائيل ستضطر على الأرجح لإنفاق مبلغ أكبر لتمويل الحرب على حركة (حماس) عما قدره بنك إسرائيل هذا الأسبوع لكن التكلفة لن تتجاوز ما حدث خلال جائحة كوفيد-19.

وقال المسؤول في إدارة المحاسب العام في الوزارة التي تدير تمويل وديون الحكومة للصحفيين في إفادة "لا أعتقد أنها ستتجاوز ما أنفقناه خلال كوفيد لكني أعتقد أنهم (في البنك المركزي) متفائلون أكثر مما يجب" بشأن تكاليف الحرب.

وقدر البنك المركزي يوم الاثنين أن عجز الموازنة سيبلغ 2.3 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي في 2023 و3.5 بالمئة في 2024 مقابل تحقيق فائض 2022 في حال بقي الصراع مقصورا على قطاع غزة ولم يمتد لجبهات أخرى.

وخلال الجائحة أنفقت إسرائيل نحو 200 مليار شيكل (49 مليار دولار) على إجراءات مواجهة تداعياتها.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من قبل إن الحكومة ستنفق أي مبالغ تتطلبها الحرب والتعويضات التي تنجم عنها.





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