محمد بن راشد يدعو أبناء الوطن وكافة الوزارات والمؤسسات للمشاركة في يوم العلم

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،

كافة الوزارات والمؤسسات في الدولة لرفع العلم الإماراتي في الثالث من نوفمبر الساعة العاشرة صباحاً في وقت واحد ..

كما دعا سموه كافة أبناء الوطن للمشاركة في هذه المناسبة.

ودون سموه عبر منصة إكس: الإخوة والأخوات .. كما تعودنا في كل عام .. نحتفي بيوم العلم في الثالث من نوفمبر .. نحتفي براية الوطن .. راية فخرنا وعزنا واتحادنا المجيد .



وأضاف سموه:

"ندعو كافة الوزارات والمؤسسات في الدولة لرفع العلم الإماراتي في الثالث من نوفمبر الساعة العاشرة صباحاً في وقت واحد .. وبمشاعر متحدة

.. وندعو كافة أبناء الوطن للمشاركة في هذه المناسبة ... مناسبة نعبر فيها عن عزمنا المتجدد وإرادتنا الراسخة بالعمل على بقاء هذه الراية خفاقة عالية معبرة عن انجازاتنا واتحادنا وعزة بلادنا ".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز