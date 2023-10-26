محمد بن راشد يدعو أبناء الوطن وكافة الوزارات والمؤسسات للمشاركة في يوم العلم

(MENAFN
- Al-Bayan)
دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
كافة الوزارات والمؤسسات في الدولة لرفع العلم الإماراتي في الثالث من نوفمبر الساعة العاشرة صباحاً في وقت واحد ..
كما دعا سموه كافة أبناء الوطن للمشاركة في هذه المناسبة.
ودون سموه عبر منصة إكس: الإخوة والأخوات .. كما تعودنا في كل عام .. نحتفي بيوم العلم في الثالث من نوفمبر .. نحتفي براية الوطن .. راية فخرنا وعزنا واتحادنا المجيد .
وأضاف سموه:
"ندعو كافة الوزارات والمؤسسات في الدولة لرفع العلم الإماراتي في الثالث من نوفمبر الساعة العاشرة صباحاً في وقت واحد .. وبمشاعر متحدة
.. وندعو كافة أبناء الوطن للمشاركة في هذه المناسبة ... مناسبة نعبر فيها عن عزمنا المتجدد وإرادتنا الراسخة بالعمل على بقاء هذه الراية خفاقة عالية معبرة عن انجازاتنا واتحادنا وعزة بلادنا ".
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