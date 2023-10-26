ديربي مانشستر..يونايتد لاستعادة البريق والسيتي لصدارة الدوري الإنجليزي

رغم عودة مانشستر يونايتد إلى طريق الانتصارات من جديد، لا شك في أنه يأمل في استعادة بريقه وتحقيق عودة قوية مقنعة لجماهيره عبر الاختبار الصعب الذي يواجهه أمام جاره مانشستر سيتي في ديربي مانشستر المقرر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتنطلق منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي غدا الجمعة بمباراة كريستال بالاس أمام توتنهام المتصدر، وتختتم مساء الأحد بمباراة الديربي بين مانشستر يونايتد وضيفه مانشستر سيتي على ملعب "أولد ترافورد".

وبعد تلقي هزيمتين متتاليتين على ملعبه أمام كريستال بالاس وجالطه سراي التركي في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال يومي 30 سبتمبر والثالث من أكتوبر، على الترتيب، استعاد مانشستر يونايتد توازنه شيئا ما بثلاثة انتصارات متتالية.

فقد تغلب يونايتد على برينتفورد 2 / 1 وشيفيلد يونايتد بالنتيجة نفسها في الدوري الإنجليزي ثم تغلب على كوبنهاجن الدنماركي 1 / صفر أمس الأول الثلاثاء ضمن منافسات دوري الأبطال.

ورغم تحقيق النقاط، لا شك في أن انتصارات مانشستر يونايتد الذي يدربه المدير الفني إيريك تين هاج، ربما تكون غير مقنعة لجماهيره، ولا تشكل العودة المطلوبة بعد تذبذب نتائج الفريق هذا الموسم وتراجعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويتطلع مانشستر يونايتد إلى تحقيق عودة قوية عبر الاختبار الصعب أمام مانشستر سيتي في مباراة الأحد.

لكن مهمة مانشستر يونايتد ستكون صعبة للغاية على الأرجح في مواجهة مانشستر سيتي المنتشي بانتصار كبير خارج أرضه في دوري الأبطال، حيث تغلب على مضيفه يانج بويز السويسري 3 / 1 مساء أمس الأربعاء.

وشهد مانشستر سيتي عودة نجمه النرويجي إيرلينج هالاند إلى تألقه التهديفي من جديد، حيث سجل ثنائية للفريق في شباك يانج بويز، وقد كان الهدفان هما الأوليين له في دوري الأبطال خلال ست مباريات.

كذلك سجل هالاند الهدف الثاني للسيتي في المباراة التي انتهت بالفوز على برايتون 2 / 1 يوم 21 أكتوبر، بعد صيام عن التهديف لأربع مباريات متتالية في كل البطولات.

ويفتقد مانشستر سيتي جهود المدافع السويسري مانويل أكانجي، الذي سجل الهدف الأول للفريق في مباراة أمس، عندما يلتقي مانشستر يونايتد، حيث يخضع اللاعب للإيقاف.

ورغم ذلك، أكد أكانجي قدرة زملائه على تحقيق نتيجة جيدة على ملعب مانشستر يونايتد، وصرح قائلا :"ستكون مباراة مهمة، وصعبة، لكنني أثق في لاعبينا."

وأضاف اللاعب الذي شارك أساسيا في المباراة التي انتهت بفوز مانشستر سيتي على يونايتد 2 / 1 في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في يونيو الماضي، :"أعتقد أننا جاهزون لهذه المباراة وسنحصد النقاط الثلاث خارج ملعبنا مجددا."

ويتطلع توتنهام إلى مواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري الممتاز عندما يحل ضيفا على كريستال بالاس غدا الجمعة.

ولا يزال سجل توتنهام خاليا من الهزائم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وقد حقق سبعة انتصارات، منها انتصاراته في المباريات الثلاث الماضية، مقابل تعادلين.

ويحتل توتنهام الصدارة برصيد 23 نقطة وبفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي وأرسنال وثلاث نقاط أمام ليفربول صاحب المركز الرابع، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة حصدها من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات مقابل ثلاث هزائم.

كذلك يتطلع أرسنال لمواصلة نتائجه المقنعة عندما يستضيف شيفيلد يونايتد بعد غد السبت.

وقبل فترة التوقف الدولي، كان أرسنال قد تغلب على مانشستر سيتي 1 / صفر في الثامن من أكتوبر ثم تعادل خارج ملعبه مع تشيلسي 2 / 2 في 21 من الشهر نفسه قبل أن يتغلب على اشبيلية الإسباني 2 / 1 في عقر داره أمس الأول الثلاثاء في دوري الأبطال.

ويخوض تشيلسي مباراته في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي أيضا على ملعبه، حيث يستضيف برينتفورد مساء السبت، بينما يخوض ليفربول مباراته مساء الأحد حينما يستضيف نوتينجهام فورست.

ويعلق ليفربول وجماهيره وكذلك مديره الفني يورجن كلوب، الأمال بلا شك على مواصلة التألق التهديفي للنجم المصري محمد صلاح.

وسجل صلاح ثنائية لليفربول في المباراة التي انتهت بالتعادل مع برايتون 2 / 2 في الثامن من أكتوبر الجاري كما سجل له ثنائية أخرى في المباراة التي انتهت بالفوز على إيفرتون 2 / صفر يوم السبت الماضي.

ويتطلع ليفربول بالتأكيد إلى الاستعداد بأفضل شكل ممكن عبر مباراته أمام تولوز الفرنسي المقررة مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

وتشهد مباريات المرحلة العاشرة مساء السبت لقاء بورنموث مع بيرنلي وولفرهامبتون مع نيوكاسل، بينما تشهد مساء الأحد لقاء ويستهام مع إيفرتون وأستون فيلا مع لوتون تاون وبرايتون مع فولهام.

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