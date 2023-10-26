50.5 مليار درهم أرباح 13 بنكاً وطنياً مدرجاً خلال 9 أشهر بنمو 52%

ارتفع صافي أرباح 13 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية إلى 50 مليارا و482 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني.

وأظهر مسح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، استناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، زادت بنسبة 52% أو ما يعادل 17.2 مليار درهم، مقابل أرباح صافية بلغت 33 مليارا و232 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2022.

ووصلت أرباح 9 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري إلى 25 مليارا و286 مليون درهم بزيادة بمقدار 25.1% مقارنة بأرباح بقيمة 20 مليارا و214 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت أرباح 4 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي نحو 25 مليارا و196 مليون درهم في التسعة أشهر الأولي من العام الجاري، بزيادة بنسبة 93.5% مقابل 13مليارا و18 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام المنصرم.

واستحوذ بنك "الإمارات دبي الوطني" على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل نمواً بنسبة 92% في صافي الأرباح لتصل إلى 17.5 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من 2023 نتيجة النمو الكبير في القروض، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة.

وحقق بنك "أبوظبي الأول" أداءً قوياً، حيث بلغ صافي أرباحه 12.4 مليار درهم خلال 9 أشهر، بزيادة 58% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي؛ فيما ارتفعت الإيرادات 38% إلى 20.5 مليار درهم، وسجل البنك صافي أرباح بلغ 4.3 مليارات درهم خلال الربع الثالث من 2023، بزيادة 46%، وهو الأعلى في تاريخ البنك ما يعكس استمرار نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته التنموية.

ونمت الأرباح الصافية لـ"المشرق" بنسبة 122% إلى 5.8 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولي من العام الجاري، مع الأداء التشغيلي القوي وإدارة التكلفة والقدرات الحكيمة لإدارة المخاطر، بينما سجل صافي الدخل من الفوائد نمواً بنسبة 82%، مستفيداً من نمو الميزانية العمومية وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

وزاد صافي أرباح "بنك أبوظبي التجاري" بنسبة 24% إلى 5.752 مليارات درهم في التسعة أشهر الأولي من العام الحالي، مدفوعة بنمو قوي في القروض وارتفاع هامش صافي الأرباح في ظل استقرار الركائز الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات على المدى الطويل.

وسجل "مصرف أبوظبي الإسلامي" نمواً في صافي الأرباح بنسبة 53% لتصل إلى 3.75 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، فيما زادت الإيرادات بنسبة 48% لتبلغ 6.7 مليارات درهم، نتيجةً لنجاح المصرف في تنويع الدخل والنمو القوي في جميع شرائح الأعمال والمنتجات.

وارتفعت الأرباح الصافية لبنك "دبي التجاري" خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 46.4% إلى 1.93 مليار درهم، بفضل الزيادة في الإيرادات عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى مدعومة بالنمو القوي في القروض والتسليفات، مع الحفاظ على معدلات جيدة للسيولة والتمويل والملاءة.

وتمكن مصرف "الإمارات الإسلامي" من تحقيق أعلى ربح له على الإطلاق خلال 9 أشهر، إذ ارتفعت الأرباح بنسبة 56% لتصل إلى 1.65 مليار درهم، مدفوعاً بارتفاع الدخل الممول وغير الممول، مما يعكس تحسن مشهد الأعمال المزدهر، بينما حقق بنك "رأس الخيمة الوطني" أرباحاً صافية بنحو 1.35 مليار درهم خلال التسعة أشهر، بزيادة 54% مدفوعاً بنمو قوي ومتنوع في الميزانية العمومية واستمرار المبيعات القوية والجودة الائتمانية العالية.

وقفز صافي أرباح "مصرف الشارقة الإسلامي" بنسبة 35% إلى 767.3 مليون درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2023، فيما زادت أرباح "بنك الفجيرة الوطني" إلى 513.2 مليون درهم بنمو 122.5% بما يعكس المستوى العالي من المرونة التي يتمتع بها البنك في أعماله الرئيسية والتحسن في مخصصات انخفاض القيمة وبيئة معدلات الفائدة المرتفعة.

ونجح بنك "أم القيوين الوطني" في تحقيق أرباح صافية بقيمة 385.4 مليون درهم في التسعة أشهر الأولي من العام الجاري، بنمو بنسبة 48.3%، فيما زادت أرباح "البنك العربي المتحد" إلى 209 ملايين درهم للأشهر التسعة الأولى، بزيادة 76%، مع تحسن الأداء التشغيلي وانخفاض مخصصات الائتمان إلى جانب إدارة التكاليف والنهج الحصيف لإدارة المخاطر.

وسجل "البنك التجاري الدولي" أرباحاً صافية بقيمة 140.63 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري بنمو بنسبة 40.4% مقارنة بنحو 100.13 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.





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