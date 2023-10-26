Friday, 27 October 2023 10:41 GMT

1.4 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في ختام التعاملات

10/26/2023 9:36:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.4 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تصدر "العالمية القابضة" و"إعمار العقارية" التداولات.

وتوزعت السيولة بواقع 1.06 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و326.5 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 299.1 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 22.4 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.396 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.757 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و639.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 230.3 مليون درهم وأغلق عند 399.5 درهم، تلاه "الفا ظبي" بنحو 100.9 مليون درهم وأقفل عند 17.92 درهم، ثم "أي آند" جاذباً 88.3 مليون درهم ليقفل عند 17.86 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 83.1 مليون درهم ووصل إلى مستوى 6.45 دراهم، تلاه "الخليج للملاحة" جاذباً نحو 45.6 مليون درهم ليغلق عند 7.04 دراهم، ثم "الإمارات دبي الوطني" بسيولة 43.8 مليون درهم ليقفل عند 16 درهما.


تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN26102023000110011019ID1107310932

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث