1.4 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في ختام التعاملات

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.4 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تصدر "العالمية القابضة" و"إعمار العقارية" التداولات.

وتوزعت السيولة بواقع 1.06 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و326.5 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 299.1 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 22.4 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.396 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.757 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و639.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 230.3 مليون درهم وأغلق عند 399.5 درهم، تلاه "الفا ظبي" بنحو 100.9 مليون درهم وأقفل عند 17.92 درهم، ثم "أي آند" جاذباً 88.3 مليون درهم ليقفل عند 17.86 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 83.1 مليون درهم ووصل إلى مستوى 6.45 دراهم، تلاه "الخليج للملاحة" جاذباً نحو 45.6 مليون درهم ليغلق عند 7.04 دراهم، ثم "الإمارات دبي الوطني" بسيولة 43.8 مليون درهم ليقفل عند 16 درهما.





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