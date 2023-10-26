رئيس الدولة ووزير الدفاع البريطاني يبحثان جهود خفض التصعيد العسكري في غزة



استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله” معالي جرانت شابس وزير الدفاع في المملكة المتحدة الصديقة.

وبحث سموه والوزير البريطاني ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ـ مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في المجالات والشؤون الدفاعية في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين.

كما تناول اللقاء، جهود خفض التصعيد العسكري الخطير الذي يشهده قطاع غزة والذي يهدد باتساع دائرة العنف وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ويقوض فرص وجهود تحقيق السلام.

حضر اللقاء..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والوفد المرافق لوزير الدفاع البريطاني.





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