رئيس الدولة ووزير الدفاع البريطاني يبحثان جهود خفض التصعيد العسكري في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله” معالي جرانت شابس وزير الدفاع في المملكة المتحدة الصديقة.
وبحث سموه والوزير البريطاني ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ـ مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في المجالات والشؤون الدفاعية في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين.
كما تناول اللقاء، جهود خفض التصعيد العسكري الخطير الذي يشهده قطاع غزة والذي يهدد باتساع دائرة العنف وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ويقوض فرص وجهود تحقيق السلام.
حضر اللقاء..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والوفد المرافق لوزير الدفاع البريطاني.
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