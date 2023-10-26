النقابات تطالب بإلغاء اتفاقية الغاز ومعاهدة وادي عربة

ربط مستقبلنا بالكيان الصهيوني ‏لم يعد على الوطن الا بالخسارة

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قالت النقابات المهنية إن معاهدة وادي عربة المشؤومة ولدت ميتة، وأنه "لافائدة من أي تحالفات أو معاهدات سلمية أو غير سلمية مع العدو الصهيوني".

واضافت في بيان لها بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين لمعاهدة وادي عربة أن "معاهدة وادي عربة، أو أي معاهدة أخرى مع الاحتلال في ظل ما يشهده قطاع غزة والشعب الفلسطيني من عدوان إسرائيلي تعتبر جامدة، ولا يتذكرها الأردنيون إلا بالسوء، وان صراعنا مع العدو الإسرائيلي صراع وجود، وليس صراع حدود.

ودعت النقابات الدول العربية والاسلامية إلى ترجمة لغة الإدانة والاستنكار إلى أفعال والقيام بدور فاعل ومنتج دفاعاً ودعماً وإغاثةً للأهل في غزة.

وطالبت الحكومة بإلغاء اتفاقية الغاز المسروق ومعاهدة وادي عربة، كما دعت شعوب العالم وقواه الحرة الحية إلى تقديم كافة اشكال الدعم والمساندة للشعب العربي الفلسطيني، صابراً على الجرح وعصياً على الكسر، وهو يواصل مقاومته المشروعة في الدفاع عن حقوقه المسلوبة وأرضه المحتلة ودولته ومستقبله.

وأشار البيان ان النقابات المهنية ترى أن التسريع في عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني على كافة الأصعدة وربط مستقبل وطننا وأبنائنا بهذا الكيان المسخ ‏لم يعد على وطننا الا بالخسارة.

وحيت النقابات الأبطال في قطاع غزة على صمودهم وثباتهم والذين يعلمون الدنيا درساً في معاني الرجولة والفداء.

وقال البيان إن غزة، وهي تخطو بصمودها وتضحياتها العظام نحو نصر جديد يمرغ أنف المحتل ويكشف وجهه البشع وطبيعته العنصرية، تشكل اليوم سداً منيعاً تسقط أمام بنيانه المرتكز على عنوان المقاومة والكرامة أوهام "صفقة القرن" المشبوهة ومحاولات البائسين في واشنطن والكيان الصهيوني تصفية القضية العربية الفلسطينية وشطب قضية اللاجئين وحق العودة وتمرير مخططات التوطين والوطن البديل.

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