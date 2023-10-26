النقابات تطالب بإلغاء اتفاقية الغاز ومعاهدة وادي عربة

(MENAFN
- Amman Net)
الجمعية العامة للأمم المتحدة تجتمع اليوم لمناقشة الحرب الإسرائيلية على غزة، بطلب أردني ودولي
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث مع مسؤولين أوروبيين وقطريين وبحرينيين ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
المركز الوطني للأمن السيبراني يحذر من إدخال البيانات البنكية على المواقع غير الموثوقة، وذلك لتجنب خطر اختراق الحساب البنكي.
تجار سوق الخضار المركزي في الزرقاء يضربون عن العمل ويغلقون أبواب محالهم التجارية، احتجاجا على منع دخول السيارات الى السوق.
مصر، تبلغ الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، أنه من المتوقع اليوم إدخال دفعة جديدة من المساعدات إلى القطاع المحاصر، وفق ما ذكر مسؤول الإعلام في الهلال الأحمر رائد النمس.
الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يناقشان "الجهود المستمرة لتحديد مكان وتأمين إطلاق سراح" الأميركيين الذين يعتقد أنهم محتجزون في غزة.
تكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. النقابات تطالب بإلغاء اتفاقية الغاز ومعاهدة وادي عربة 10/26/2023 - 16:00 عمان ن
ربط مستقبلنا بالكيان الصهيوني لم يعد على الوطن الا بالخسارة
قالت النقابات المهنية إن معاهدة وادي عربة المشؤومة ولدت ميتة، وأنه "لافائدة من أي تحالفات أو معاهدات سلمية أو غير سلمية مع العدو الصهيوني".
واضافت في بيان لها بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين لمعاهدة وادي عربة أن "معاهدة وادي عربة، أو أي معاهدة أخرى مع الاحتلال في ظل ما يشهده قطاع غزة والشعب الفلسطيني من عدوان إسرائيلي تعتبر جامدة، ولا يتذكرها الأردنيون إلا بالسوء، وان صراعنا مع العدو الإسرائيلي صراع وجود، وليس صراع حدود.
ودعت النقابات الدول العربية والاسلامية إلى ترجمة لغة الإدانة والاستنكار إلى أفعال والقيام بدور فاعل ومنتج دفاعاً ودعماً وإغاثةً للأهل في غزة.
وطالبت الحكومة بإلغاء اتفاقية الغاز المسروق ومعاهدة وادي عربة، كما دعت شعوب العالم وقواه الحرة الحية إلى تقديم كافة اشكال الدعم والمساندة للشعب العربي الفلسطيني، صابراً على الجرح وعصياً على الكسر، وهو يواصل مقاومته المشروعة في الدفاع عن حقوقه المسلوبة وأرضه المحتلة ودولته ومستقبله.
وأشار البيان ان النقابات المهنية ترى أن التسريع في عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني على كافة الأصعدة وربط مستقبل وطننا وأبنائنا بهذا الكيان المسخ لم يعد على وطننا الا بالخسارة.
وحيت النقابات الأبطال في قطاع غزة على صمودهم وثباتهم والذين يعلمون الدنيا درساً في معاني الرجولة والفداء.
وقال البيان إن غزة، وهي تخطو بصمودها وتضحياتها العظام نحو نصر جديد يمرغ أنف المحتل ويكشف وجهه البشع وطبيعته العنصرية، تشكل اليوم سداً منيعاً تسقط أمام بنيانه المرتكز على عنوان المقاومة والكرامة أوهام "صفقة القرن" المشبوهة ومحاولات البائسين في واشنطن والكيان الصهيوني تصفية القضية العربية الفلسطينية وشطب قضية اللاجئين وحق العودة وتمرير مخططات التوطين والوطن البديل.
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