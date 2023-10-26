استراتيجكس: حرب غزة والانتشارات العسكرية للقوى العظمى في المنطقة

(MENAFN
- Amman Net) أثار الانتشار العسكري للقوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة شرق البحر المتوسط منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس وإسرائيل يوم السابع من أكتوبر 2023 مخاوف العديدين، حيث شكلت العملية العسكرية التي بدأتها حركة حماس لحظة كاشفة للكثير من الديناميكيات الإقليمية والدولية والأدوار النسبية لكل طرف في هذه المعادلة التي تتعدى مسألة الأمن الإقليمي إلى الأمن الدولي؛ وعليه يتناول هذا التقدير تلك التحركات العسكرية من منطلق تحليل المخاطر الجيوسياسية.
ستراتيجيكس-حرب-غزة-والانتشارات-العسكرية-للقوى-العظمى-في-المنطقة1 2.46 ميغابايت
MENAFN26102023000209011053ID1107310696
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.