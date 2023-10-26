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رغم التحذيرات .. جماهير سلتيك الأسكتلندي ترفع الأعلام الفلسطينية - وصور

10/26/2023 9:24:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شارات سوداء، كإظهار للاحترام والدعم لجميع المتضررين من الصراع".
ولطالما كان هناك قسم من مشجعي سلتيك مرتبطين بالقضية الفلسطينية، حيث سبق أن تعرض النادي لعقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب رفع الجماهير لافتات أو أعلام تظهر الدعم لفلسطين.
ورفعت أعداد كبيرة من مشجعي سلتيك أعلام فلسطين قبل مباراة الفريق ضد مضيفه هارتس -الأحد الماضي- في الدوري الأسكتلندي.
وتعد جماهير سلتيك أول المتضامنين في الملاعب بعد عملية طوفان الأقصى، إذ رفعت في 7 أكتوبر الجاري أعلام فلسطين في مدرجات ملعبها ورفعت لافتتين كُتب على الأولى "الحرية لفلسطين"، و"النصر للمقاومة" في فوز "سلتيك" على ضيفه كيلمارنوك في الدوري الأسكتلندي.
ورغم أن هذا النادي يضم لاعبا إسرائيليا يُدعى ليل عبادة فإن تضامنه مع فلسطين وقضيتها ليس جديدا، ففي 17 أغسطس 2016 رفع عدد من مشجعي النادي الأعلام الفلسطينية في مدرجات ملعب النادي خلال مباراة فريقهم ضد نادي "هابوئيل بئر السبع" الإسرائيلي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، وذلك للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ضد الممارسات الإسرائيلية، مما جعل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتهم النادي بـ"رفع راية غير مشروعة، ويهدد باتخاذ عقوبات تأديبية في حقه"، وفقاً لموقع الجزيرة.
يذكر أن سلتيك يتذيل ترتيب المجموعة الخامسة بلا رصيد من النقاط عقب خسارته في أول جولتين أمام فينورد روتردام الهولندي ولاتسيو الإيطالي.










ملاعب

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