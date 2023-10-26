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قصف اسرائيلي على مناطق لبنانية بالقذائف الفوسفورية

10/26/2023 9:24:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قصفت قوات الاحتلال اليوم الخميس محيط بلدتي رميش وعيتا الشعب الحدوديتين بالقذائف الفوسفورية، ما تسبب باندلاع حرائق وانفجار عدد من الألغام الاسرائيلية والقنابل العنقودية في المنطقة، بحسب ما أفاد مصدر امني لبناني.


وأضاف المصدر، إنّ الجيش الإسرائيلي يمشط بالرشاشات الأحراج المحيطة بموقعه في رويسات العلم في مرتفعات كفرشوبا"، في وقت أعلن الصليب الأحمر اللبناني.


الى ذلك دعا وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب الاحتلال الى التوقف عن تهديد لبنان بمهاجمته وإعادته الى العصر الحجري"، مشيرا الى أن "وقف إطلاق النار هو بداية الطريق لخفض التوتر في المنطقة ومنع تمدد الصراع".

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