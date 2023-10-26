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أبطال أوروبا.. لايبزيغ يهزم سرفينا زفيزدا بثلاثية

10/26/2023 9:24:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز لايبزيغ الألماني على ضيفه سرفينا زفيزدا الصربي 3-1، ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
بدأ أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 12 عن طريق دافيد راوم، ثم أضاف تشافي سيمونز الهدف الثاني (ق59).
وسجل للفريق الصربي ماركو ستامنيك هدف تقليص الفارق (ق70).


ويواصل السيتي تربعه على صدارة المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، يليه لايبزيغ في المركز الثاني (6 نقاط)، ليقتربا من بلوغ دور ثمن النهائي، بينما يملك يانغ بويز وسرفينا زفيزدا نقطة وحيدة في المركزين الثالث والرابع.

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