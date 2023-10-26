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أبطال أوروبا.. بورتو يسحق أنتويرب

10/26/2023 9:24:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شارك المهاجم إيفانيلسون كبديل، ليسجل ثلاثة أهداف، وليعدل بورتو تأخره بهدف ويتغلب على مضيفه رويال أنتويرب 4-1، ضمن المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا.
تقدم أنتويرب في الشوط الأول عندما سدد الحسن يوسف الكرة من حافة منطقة الجزاء، لكن بورتو أدرك التعادل بعد لحظات من بداية الشوط الثاني بتسديدة إيفانيلسون والتي غيرت اتجاهها.
وعاد بورتو للمقدمة عندما سدد ستيفن أوستاكيو الكرة في الزاوية البعيدة للمرمى، قبل أن يكمل إيفانيلسون ثلاثيته بتسديدة مباشرة، محرزاً الهدف الثاني بعد كرة أرسلها بشكل رائع من فوق رأس الحارس.
ويتصدر برشلونة المجموعة برصيد تسع نقاط، يليه بورتو برصيد ست نقاط. ويملك شاختار دونيتسك ثلاث نقاط، بينما لا يملك أنتويرب أي نقطة.

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