رابطة الدوري الفرنسي توقف مدافعا دوليا 7 مباريات بسبب تضامنه مع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أوقفت اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الأربعاء مدافع فريق نيس الدولي الجزائري يوسف عطال 7 مباريات بسبب فيديو نشره على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت وسائل الإعلام إنه تم إيقافه 7 مبارات بعد تحقيق قضائي أولي بتهمة "الدفاع عن الإرهاب" و"معاداة السامية" في ظل التصعيد بين إسرائيل وحركة "حماس".وسارع عطال الى حذف المنشور واعتذر لكن ناديه قرر في 18 أكتوبر الحالي إيقافه حتى إشعار آخر.وكان مجلس الأخلاقيات الوطني في الاتحاد الفرنسي للعبة أحال الأمر إلى اللجنة التأديبية في الرابطة.وأوضحت اللجنة التأديبية أن العقوبة "تسري اعتبارا من الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 الساعة 12:00 صباحا".ومن الناحية الفنية، لن يتم إيقاف اللاعب من قبل الرابطة في مباراة كليرمون فيران ونيس في الدوري مساء الجمعة لكنه يظل موقوفا من قبل ناديه.وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، أكد نادي نيس أنه لا يريد التعليق على الفور.واستدعي عطال الذي كان مع منتخب بلاده منذ التاسع من أكتوبر وهي الفترة التي نشر فيها مقطع الفيديو، فور عودته إلى نيس من قبل مسؤولي النادي الذين تحدثوا معه.وأوضح النادي "نود التأكيد على أن سمعة ووحدة نادي نيس تعتمد على سلوك جميع موظفيه الذين يجب أن يكونوا متوافقين مع القيم التي تدافع عنها المؤسسة"، مؤكدا "التزامه الراسخ بشأن انتصار السلام على كل الاعتبارات الأخرى".وبدأ الادعاء الفرنسي الاثنين تحقيقا أوليا مع عطال بتهم "الدفاع عن الإرهاب".ولجأ الاتحاد الفرنسي إلى مجلس الأخلاقيات التابع له للنظر بما نشره المدافع الجزائري من "دعوات إلى العنف"، وذلك وفق ما أفاد رئيسه يوم الأحد.وفي منشور جديد الأحد، اعتذر عطال قائلا "أعلم أن منشوري صدم العديد من الأشخاص، ولم يكن ذلك في نيتي وأعتذر عن ذلك"، مضيفا أنه يريد "توضيح وجهة نظره من دون أي غموض أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم، وأنا أتعاطف مع جميع الضحايا".وتعرّض لاعبو كرة قدم آخرون لانتقادات لدعمهم الشعب الفلسطيني على غرار الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة.وتوجه هداف ريال مدريد الإسباني السابق الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي الاتحاد السعودي في حسابه على موقع "إكس" بـ"كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذي يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لم يستثن النساء ولا الأطفال".



كما نشر اللاعب الفرنسي السابق إيريك كانتونا المعروف بتأييده للفلسطينيين، نصا عبر صفحته على "إنستغرام" للكاتبة اللبنانية - الكندية نجوى ذبيان، كتب في بدايته أن "الدفاع عن حقوق الإنسان في فلسطين لا يعني الدفاع عن حماس".

وسبق للمهاجم الجزائري الأصل الآخر نبيل فقير، لاعب ريال بيتيس الإٍسباني وبطل العالم لعام 2018 مع منتخب فرنسا، أن قدّم الأربعاء "دعما غير محدود لشعب فلسطين الذي يعاني من الفصل والتمييز العرقي لفترة طويلة"، آملا "عودة العدالة والسلام".

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