Friday, 27 October 2023 10:34 GMT

السيسي يحدد المخرج الوحيد للوضع المتأزم في المنطقة

10/26/2023 9:24:07 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، أن المخرج الوحيد للوضع المتأزم في غزة هو العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.


وقالت الرئاسة المصرية، في بيان صحفي، إنه خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من رئيسة وزراء الدنمارك مِتَه فريدريكسن، شدد السيسي على أهمية الدفع في الوقت الحالي نحو وقف كافة الأعمال العسكرية، التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة.


وتباحث الرئيس المصري ورئيسة وزراء الدنمارك بشأن التطورات العسكرية الجارية في قطاع غزة.
وأكد السيسي على أن "مصر مستمرة في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، وذلك لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة".

MENAFN26102023000208011052ID1107310689

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث