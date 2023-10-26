السيسي يحدد المخرج الوحيد للوضع المتأزم في المنطقة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، أن المخرج الوحيد للوضع المتأزم في غزة هو العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.



وقالت الرئاسة المصرية، في بيان صحفي، إنه خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من رئيسة وزراء الدنمارك مِتَه فريدريكسن، شدد السيسي على أهمية الدفع في الوقت الحالي نحو وقف كافة الأعمال العسكرية، التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة.



وتباحث الرئيس المصري ورئيسة وزراء الدنمارك بشأن التطورات العسكرية الجارية في قطاع غزة.

وأكد السيسي على أن "مصر مستمرة في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، وذلك لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة".