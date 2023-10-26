كريشان: الملك يقود حراكا دوليا لوقف الحرب على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أن جلالة الملك عبدالله الثاني، عبر عن موقف الأردن المشرف لمساندة الأشقاء الفلسطينيين، ووقف الحرب على قطاع غزة.



وأشار كريشان خلال لقائه اليوم الخميس مجلسي محافظتي جرش وعجلون، إلى أن جلالة الملك يقود حراكا دوليا بالتواصل مع مختلف زعماء العالم وقادة المنظمات الدولية لوقف هذه الحرب، وعبر عن ذلك بكل صراحة ووضوح في قمة القاهرة للسلام أخيرا، مشيرا الى انسجام مواقف جلالته والحكومة ومجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب والشعب الأردني تجاه القضية الفلسطينية.

وأشاد كريشان خلال اللقاءين بالإنجازات التي حققتها مجالس المحافظات والمجالس البلدية منذ انتخابها قبل حوالي سنة ونصف، لافتا إلى أن جلالة الملك اعتبر هذه المجالس أساس التنمية المحلية، ومفتاح التغيير والتطوير خلال لقائه الأخير معهم في الديوان الملكي الهاشمي.



ولفت كريشان خلال لقائه رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم وأعضاء المجلس، بحضور محافظ جرش الدكتور فراس أبو قاعود وأمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون المالية والإدارية الدكتور نضال أبو عرابي، إلى أن جلالة الملك يتطلع بأن تسهم مجالس المحافظات والمجالس البلدية في ترسيخ اللامركزية، التي نلمسها بشكل تدريجي على أرض الواقع.



وركز خلال اللقاء على أهمية أن تسهم مجالس المحافظات في إقامة مشاريع تنموية في المحافظات، حيث ينص قانون الإدارة المحلية على تخصيص 40% من موازنة المجلس لإقامة المشاريع التنموية التي تسهم في تطوير العمل التنموي في المحافظات وتوفير فرص العمل خاصة لقطاعي الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.



وعلى ذات الصعيد، أشار كريشان خلال لقائه رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني وأعضاء المجلس بحضور المحافظ قبلان الشريف، أشار كريشان إلى أن مجالس المحافظات والمجالس البلدية حققت إنجازات تستحق الإشادة بها خلال السنة والنصف الماضية.



واستمع كريشان إلى التحديات التي تواجه سير العمل من رئيسي وأعضاء مجلسي المحافظتين .