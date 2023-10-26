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أبطال أوروبا.. التعادل يحسم لقاء سيلتك وأتلتيكو

10/26/2023 9:24:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فقد أتلتيكو مدريد الإسباني صدارة المجموعة الخامسة، بتعادله إيجابياً خارج قواعده 2-2 أمام سيلتك الإسكتلندي، في الجولة الثالثة بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
أنهى أصحاب الأرض الـ45 دقيقة الأولى بأفضلية التقدم 2-1، وجاء هدف الافتتاح بشكل مبكر للغاية بعد 4 دقائق عن طريق المهاجم الياباني كيوكو فوروهاشي، ولكن أدرك الفريق المدريدي التعادل في الدقيقة 25 بقدم الفرنسي أنطوان غريزمان الذي دخل لتسديد ركلة جزاء تصدى لها الحارس جو هارت، لتعود مجدداً للدولي الفرنسي الذي لم يتردد في التسجيل هذه المرة.
ولم يهنأ أتلتيكو لم يهنأ بهذا التعادل سوى 3 دقائق، بعد أن وضع الجناح الهندوري لويس بالما سلتيك في المقدمة، وهي النتيجة التي انتهى بها الشوط الأول.
وبعد 8 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، عادت المباراة لنقطة الصفر بهدف تعادل أتلتيكو بتوقيع نجمه وهدافه ألفارو موراتا، الذي رفع محصلته هذا الموسم إلى 8 أهداف، بواقع 5 في "الليغا"، و3 في دوري الأبطال.
ووجد أتلتيكو نفسه في موقف صعب في الأمتار الأخيرة من المباراة، بعد طرد لاعب الوسط الأرجنتيني رودريغو دي باول في الدقيقة 82 ببطاقتين صفراوين، إلا أن الأمور مرت بسلام.
وحصد "الأتلتي" التعادل الثاني له في المجموعة في 3 مباريات، مقابل فوز وحيد، ليتنازل عن صدارة المجموعة لفينورد الهولندي (6 نقاط).

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