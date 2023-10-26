هالاند يقود السيتي للفوز على يانغ بويز بأبطال أوروبا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل مانشستر سيتي صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا بفوزه 3-1 على مضيفه يانج بويز السويسري، ليقترب من بلوغ ثمن النهائي.
انتهى الشوط الأول بشباك نظيفة، لكن السيتي افتتح التسجيل عن طريق لاعبه مانويل أكانغي في الدقيقة 48.
ولم تكد تمر أربع دقائق حتى نجح أصحاب الأرض في تسجيل هدف التعادل عن طريق الكونغولي ميشاك إيليا.
ووضع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند السيتي في المقدمة بهدف ثان من ركلة جزاء (67)، قبل أن يضيف هدفه الثالث (86).
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN26102023000208011052ID1107310684
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.