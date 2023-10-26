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هالاند يقود السيتي للفوز على يانغ بويز بأبطال أوروبا

10/26/2023 9:24:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل مانشستر سيتي صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا بفوزه 3-1 على مضيفه يانج بويز السويسري، ليقترب من بلوغ ثمن النهائي.
انتهى الشوط الأول بشباك نظيفة، لكن السيتي افتتح التسجيل عن طريق لاعبه مانويل أكانغي في الدقيقة 48.
ولم تكد تمر أربع دقائق حتى نجح أصحاب الأرض في تسجيل هدف التعادل عن طريق الكونغولي ميشاك إيليا.
ووضع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند السيتي في المقدمة بهدف ثان من ركلة جزاء (67)، قبل أن يضيف هدفه الثالث (86).

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