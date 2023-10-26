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صلاح وكلوب على موعد مع التاريخ أمام تولوز

10/26/2023 9:24:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يستقبل ليفربول نظيره تولوز الفرنسي على ملعب أنفيلد، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.
ويحتل ليفربول صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط بعد مرور جولتين، بينما يتواجد تولوز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.
وتقابل ليفربول وتولوز مرة واحدة فقط من قبل في المسابقات الأوروبية، وحينها فاز الريدز بنتيجة (5-0) بمجموع المباراتين في الأدوار التمهيدية لدوري الأبطال في شهر أغسطس/أب من عام 2007، وكانت تلك هي المواجهة الوحيدة لتولوز أمام الفرق الإنجليزية.
وبعد فوز تولوز على لاسك (1-0) في الجولة الثانية، يستهدف الفريق الفرنسي الفوز بمباراتين متتاليتين في نفس الموسم من المسابقات الأوروبية للمرة الأولى منذ موسم (1987- 1988)، وحينها تغلب على بانيونيوس ذهابًا وإيابًا في الدور الأول من كأس الاتحاد الأوروبي.
ولم يخسر ليفربول سوى مباراتين فقط في آخر 15 مواجهة أوروبية أمام الفرق الفرنسية (12 انتصارا- تعادل واحد)، وحقق الانتصار في آخر 3 مباريات على التوالي وذلك منذ الخسارة أمام ليون بنتيجة (2-1) في دور المجموعات لدوري الأبطال من موسم (2009- 2010).
وسجل ديوجو جوتا 7 أهداف في آخر 6 مباريات خاضها في الدوري الأوروبي، وذلك على الرغم من مشاركته أساسيًا في 3 منها فقط، بمعدل تسجيل هدف كل 66 دقيقة، وهو أفضل معدل لأي لاعب سجل 5 أهداف على الأقل منذ بدء البطولة في عام 2009.
ويبحث يورجن كلوب عن تحقيق الانتصار رقم 150 له رفقة ليفربول في جميع المسابقات على أرضه.
وفي حال شارك محمد صلاح في مباراة اليوم، فسيصبح اللاعب رقم 13 الذي يصل إلى 70 مباراة أوروبية رفقة الريدز.
محمد صلاح
وحتى الآن اعتمد كلوب على 21 لاعبًا مختلفًا في مباراتين بالدوري الأوروبي، وشارك الثنائي هارفي إيليوت وكوستاس تسيميكاس في جميع الدقائق.
وتعود آخر خسارة لليفربول بالدوري الأوروبي على ملعب أنفيلد إلى شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2012، وحينها سقط أمام أودينيزي بنتيجة (3-2).
وسجل ليفربول 43 هدفًا من 59 ركلة جزاء حصل عليها في كل المباريات الأوروبية، وكان آخرها هدف داروين نونيز أمام لاسك الشهر الماضي.
وخاض ليفربول بشكل عام 30 مباراة أمام الفرق الفرنسية، حقق الانتصار خلالها في 17 لقاء وخسر 10 مباريات وتعادل في 3 مواجهات أخرى.
وحافظ ليفربول على نظافة شباكه في 9 مباريات من أصل 15 مباراة خاضها على أرضه أمام الفرق الفرنسية، واستقبلت شباكه 8 أهداف، وفي تلك اللقاءات، لم يتمكن سوى ليون وباريس سان جيرمان من تسجيل أكثر من هدف في مباراة واحدة على ملعب أنفيلد.
ونجح ليفربول في الفوز بجميع المباريات الست التي خاضها على أرضه هذا الموسم، مسجلًا خلالها 16 هدفًا.
وشارك صلاح كبديل 5 مرات في المسابقات الأوروبية رفقة ليفربول، ونجح في التسجيل 5 مرات بتلك اللقاءات، بمعدل هدف كل 13 ونصف دقيقة في تلك اللقاءات.

ملاعب

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