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الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 850 جنديا أوكرانيا وإسقاط 27 مسيرة أوكرانية

10/26/2023 9:24:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 850 جنديا أوكرانيا وإسقاط 27 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور.


وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:


على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا ست هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 225 عسكريا أوكرانيا.


على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا أربع هجمات وبلغت خسائر العدو أكثر من 120 عسكريا.


على محور دونيتسك بلغت خسائر العدو 295 عسكريا وتم تدمير أسلحة غربية الصنع.


على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 100 عسكري.


على محور زابوروجيه تم القضاء على 85 عسكريا وثلاث دبابات منها اثنتان "ليوبارد".


على محور خيرسون بلغت خسائر العدو أكثر من 25 عسكريا.


اعترضت الدفاعات الروسية ستة صواريخ HIMARS وGLSDB.


تم إسقاط 27 مسيرة في لوغانسك وزابوروجيه وخيرسون.

RT

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