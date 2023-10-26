5 أنواع من التوابل لإنقاص الوزن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يمكن أن تؤدي إضافة التوابل إلى الشاي العادي أو شاي الأعشاب إلى تحسين طعم ونكهة المشروب على الفور، ولكنها في الوقت نفسه، يمكن أن تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي والتحكم في الشهية وتنظيم مستويات السكر في الدم.فيما يلي مجموعة من توابل المطبخ الشائعة التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن بشكل فعال، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:شاي القرفة

تشتهر القرفة بقدرتها على تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، مما يمكن أن يساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر. لتحضير شاي القرفة، ما عليك سوى نقع عود القرفة أو نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة في الماء الساخن.



شاي الزنجبيل

للزنجبيل تأثير حراري، وهو ما يعني أنه يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي، ويساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية، كما أنه يساعد في عملية الهضم، ويمكن أن يقلل الالتهابات. لتحضير شاي الزنجبيل، يضاف الزنجبيل المبشور الطازج أو شرائح الزنجبيل إلى الماء الساخن وينقع.

شاي الفلفل الأسود

يحتوي شاي الفلفل الأسود على مضادات الأكسدة والمركبات الأساسية التي يمكن أن تزيد من عملية التمثيل الغذائي، وتقلل الشهية. يصنع شاي الفلفل بإضافة قليل من الفلفل إلى الماء الساخن، بالإضافة إلى الليمون والعسل لتحسين النكهة.

شاي بذور الشمر

تساعد بذور الشَّمَر على التحكم بالشهية وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، كما أنها تساعد أيضاً في عملية الهضم. لتحضير شاي بذور الشَّمَر، تنقع ملعقة صغيرة من بذور الشمر في الماء الساخن.

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