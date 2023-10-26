ورشة تدريبية حول البحث والنشر بالمجلات العلمية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدت إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم ورشة تدريبية في مديرية التربية والتعليم للواء الشونة الجنوبية، بعنوان "مهارات البحث والنشر العلمي في المجلات العلمية المصنفة والمحكمة".



وتهدف الورشة التي نُظمت في مدرسة الروضة الأساسية المختلطة بلواء الشونة الجنوبية، إلى إكساب الكادر التعليمي مهارات تطبيقية وعملية في البحث والنشر العلمي في المجلات العلمية المحكمة والمصنفة عالمياً.



واكد مدير التربية والتعليم للواء الدكتور مازن هديرس، إن الورشة ذات الطابع العملي ساهمت في إكساب المشاركين الخبرة والمهارة في مجال البحث العلمي والنشر في المجلات العلمية المصنفة عالمياً.

من جانبه، أشار مدير الشؤون الفنية والتعليمية بمديرية تعليم الشونة الدكتور شاهر الدريدي، الى أهمية البحث العلمي والدور الذي يقوم به في التطور والتنمية ورفع مكانة الدولة، فضلاً عن دور الباحث في مواصلة البحث العلمي الرصين وتقديم النتائج الصحيحة القائمة على المصادر الموثوقة واختيار الموضوعات التي تتناول أهم المشكلات التي تواجه المنطقة وتسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية.



واشتملت فعاليات الورشة التدريبية التي شارك فيها 23 معلما ومعلمة، على تمارين عملية في اختيار المجلات العلمية الموثوقة والمصنفة عالمياً وكيفية إدارة وتنظيم المراجع العلمية والتوثيق، إضافة إلى إرشادات تطبيقية في كتابة البحوث لغرض النشر في المجلات العلمية الرصينة والمصنفة عالمياً.