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صور وفيديو-دفن أفراد عائلة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح

10/26/2023 8:17:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شيع أهالي غزة -اليوم الخميس- أفراد عائلة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، زوجته وابنه وابنته وحفيده، في إحدى المقابر بغزة، وذلك عقب استشهادهم مساء أمس في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلهم الذي نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
واظهرت مشاهد مشاركة العشرات إلى جانب مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في وداع عائلته وسط تواجد الطواقم الإعلامية لتغطية المأساة التي ألمت به.

الجزيرة

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