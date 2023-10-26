صور وفيديو-دفن أفراد عائلة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
شيع أهالي غزة -اليوم الخميس- أفراد عائلة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، زوجته وابنه وابنته وحفيده، في إحدى المقابر بغزة، وذلك عقب استشهادهم مساء أمس في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلهم الذي نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
واظهرت مشاهد مشاركة العشرات إلى جانب مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في وداع عائلته وسط تواجد الطواقم الإعلامية لتغطية المأساة التي ألمت به.
الجزيرة
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