مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان الوزير الأسبق صالح القلاب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي العهد المعظم، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، في تشييع جثمان وزير الإعلام الأسبق صالح القلاب .
ونقل العيسوي، خلال زيارته لذوي المتوفى تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي العهد المعظم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
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