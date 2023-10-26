مساع عراقية وأردنية رسمية لتسهيل مرور الصهاريج النفطية العالقة إلى الأردن

MENAFN - Al Wakeel News)قال مدير عام الشركة الأردنية الناقلة لصهاريج النفط من العراق إلى الأردن، نائل الذيابات، إن هناك اتصالات مكثفة ومساع حثيثة أردنية وعراقية رسمية، لتسهيل عبور الصهاريج المحملة بالمشتقات النفطية للأردن، والتي طلب منها العودة، امس الأربعاء، إلى الأراضي العراقية بسبب التظاهرات عند معبر طريبيل الحدودي بين البلدين.وبين الذيابات ،اليوم الخميس، أن عدد الصهاريج التي طلب منها العودة 32 صهريجا عراقيا إضافة إلى صهريج واحد أردني، قادمة من كركوك شمال العراق وكانت متجهة للتفريغ بمصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء، ضمن حركة العبور اليومية المتفق عليها.وقال الذيابات، إن المظاهرات عند معبر طريبيل لم "تكن وليدة الأمس"، وهي مظاهرات "سلمية" مضى عليها نحو أسبوع.وتناولت تقارير صحفية، بأن المتظاهرين العراقيين من بعض الفصائل السياسية، قد أغلقوا معبر طريبيل أمام حركة الصهاريج ومنعوا عبور آخر فوج منها إلى الأردن، لتعود إلى منطقة الرطبة العراقية التي تبعد نحو 161 كيلومترا عن المعبر.



في الأثناء، كشف الذيابات ، عن لجنة متابعة عراقية مختصة، تقوم بإجراء الاتصالات بالتنسيق مع الحكومة العراقية والأردن، من المرجح أن تتوصل اليوم مع المتظاهرين إلى حلول لتسهيل عبور الصهاريج.



وأكد الذيابات من جهته، عدم وجود أي تأخير في وصول الكميات المتفق عليها من المشتقات النفطية للأردن عبر الشركة الناقلة، وقال: "الاتفاق مع الحكومة الأردنية يلزمنا بتوريد نحو 450 ألف برميل شهريا، وبما معدله 15 ألف برميل يوميا، وعبور الصهاريج يوميا لا يحدد بعدد معين حيث تنطلق الصهاريج من كركوك وقد تدخل الأراضي الاردنية في اليوم ذاته أو اليوم التالي".



وتقدر المسافة المقطوعة بين نقطتي الانطلاق والوصول للصهاريج بحسب الذيابات، بنحو بـ1600 كيلومتر.



ولم تصدر أي تصريحات رسمية تبين الأسباب المباشرة، وراء منع الحشود العراقية المتظاهرة عند معبر طريبيل، الصهاريج من المرور إلى الأردن.



وفي بيان أصدرته وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، ليل الأربعاء، قالت فيه نقلا عن مسؤول فيها إن "عودة عدد من الصهاريج المحملة بالنفط العراقي والمتجهة للأردن إلى منطقة الرمادي في العراق، كان نتيجة للمظاهرات بالقرب من معبر طريبيل الحدودي، وذلك لحماية ولسلامة سائقي الصهاريج".



وبين المسؤول ، أن الجانب العراقي ملتزم بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بتوريد النفط للأردن، موضحا بأن هناك متابعة مستمرة مع الجانب العراقي لتأمين سلامة هذه الصهاريج وسائقيها.



وأشار المصدر، إلى أن المخزون الاستراتيجي في المملكة، من النفط الخام يغطي احتياجات المملكة لأكثر من 44 يوما، وأن مخزون المشتقات النفطية يكفي لأكثر من شهرين.



كما نوه المصدر، بأن الكميات النفطية المستوردة من العراق تشكل 7-10% فقط، من احتياجات المملكة من النفط الخام والمشتقات النفطية، وأنه لا يوجد أي تأثير لعودة الصهاريج لتزويد النفط الخام والمشتقات النفطية، نظرا لوجود تعاقدات رئيسية لمصفاة البترول الأردنية مع شركة "أرامكو" السعودية، التي يتم من خلالها استيراد معظم احتياجات المملكة من النفط الخام، بحسبه.



وأشار المصدر إلى أن "هذه التعاقدات تسمح بزيادة كميات الاستيراد في حال وجود أي نقص من أي مصدر".



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