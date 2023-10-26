ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة الى 7028 شهيداً منهم 2913 طفلاً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع بلغت 7028 شهيداً، منهم 2913 طفلاً و1709 سيدات، بالإضافة إلى نحو 18 ألفاً و500 مصاب.
وأضاف القدرة، أن الوزارة تلقت 1650 بلاغاً عن مفقودين منهم 940 طفلاً لا يزالون تحت الأنقاض.
وتابع المتحدث الفلسطيني أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية 43 مجزرة راح ضحيتها 481 شخصاً.
MENAFN26102023000208011052ID1107309462
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.