أردوغان: ما يحصل في غزة يتعدى الدفاع عن النفس ويتحول إلى ظلم ومذابح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ما يحصل في قطاع غزة يتعدى الدفاع عن النفس ويتحول إلى ظلم وهمجية ومذ1بح.
وقال أرودغان، اليوم الخميس، إن الدول الغربية دعمت إسرائيل في هجومها على قطاع غزة المحاصر بدل نصحها بالتزام الهدوء، متسائلا أين احترام حقوق الإنسان؟.
وأضاف أن تركيا لن تسكت عن الحق ولن تتردد في قول الحقيقة حتى لو بقيت وحدها، واصفا الساكت عن الحق بأنه شيطان أخرس.
وأشار أردوغان إلى أن الدول التي دعمت إسرائيل أرسلت حاملات الطائرات بدلا من سفن المساعدات، معتبرا أن هذا كيل بمكيالين وسياسة ذات وجهين.
وتساءل الرئيس التركي خلال كلمته عن عدد الأطفال الذين يجب أن يقتلوا حتى يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار.
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