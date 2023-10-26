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أردوغان: ما يحصل في غزة يتعدى الدفاع عن النفس ويتحول إلى ظلم ومذابح

10/26/2023 8:17:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ما يحصل في قطاع غزة يتعدى الدفاع عن النفس ويتحول إلى ظلم وهمجية ومذ1بح.

وقال أرودغان، اليوم الخميس، إن الدول الغربية دعمت إسرائيل في هجومها على قطاع غزة المحاصر بدل نصحها بالتزام الهدوء، متسائلا أين احترام حقوق الإنسان؟.

وأضاف أن تركيا لن تسكت عن الحق ولن تتردد في قول الحقيقة حتى لو بقيت وحدها، واصفا الساكت عن الحق بأنه شيطان أخرس.

وأشار أردوغان إلى أن الدول التي دعمت إسرائيل أرسلت حاملات الطائرات بدلا من سفن المساعدات، معتبرا أن هذا كيل بمكيالين وسياسة ذات وجهين.

وتساءل الرئيس التركي خلال كلمته عن عدد الأطفال الذين يجب أن يقتلوا حتى يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار.

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