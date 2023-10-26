تراجع طفيف على المؤشر الأردني لثقة المستثمر خلال الربع الثاني من 2023

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر، الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1%، ليصل إلى 178.8 نقطة في الربع الثاني من 2023، بعد أن كانت قيمته 179 نقطة في الربع الأول من العام الحالي.
وقال المنتدى في بيان له اليوم الخميس، إنه شهد مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي ارتفاعاً من 181.1 نقطة في الربع الأول من عام 2023 إلى 191.1 نقطة في الربع الثاني من عام 2023.
وبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي قرابة 2.6% في الربع الثاني من عام 2023.
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