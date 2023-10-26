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تراجع طفيف على المؤشر الأردني لثقة المستثمر خلال الربع الثاني من 2023

10/26/2023 8:16:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر، الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1%، ليصل إلى 178.8 نقطة في الربع الثاني من 2023، بعد أن كانت قيمته 179 نقطة في الربع الأول من العام الحالي.
وقال المنتدى في بيان له اليوم الخميس، إنه شهد مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي ارتفاعاً من 181.1 نقطة في الربع الأول من عام 2023 إلى 191.1 نقطة في الربع الثاني من عام 2023.
وبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي قرابة 2.6% في الربع الثاني من عام 2023.




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