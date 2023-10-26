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المركزي التركي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة

10/26/2023 8:16:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى % اليوم الخميس، كما كان متوقعا، ليواصل سياسة التشديد للشهر الثالث على التوالي مع تكثيف جهوده لكبح التضخم.
وتوقع معظم الاقتصاديين رفع سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، بينما توقع أربعة رفع سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة واقتصادي واحد 300 نقطة.
وارتفعت أسعار الفائدة 2650 نقطة أساس منذ يونيو. الاقتصادية




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