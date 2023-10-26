المركزي التركي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى % اليوم الخميس، كما كان متوقعا، ليواصل سياسة التشديد للشهر الثالث على التوالي مع تكثيف جهوده لكبح التضخم.
وتوقع معظم الاقتصاديين رفع سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، بينما توقع أربعة رفع سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة واقتصادي واحد 300 نقطة.
وارتفعت أسعار الفائدة 2650 نقطة أساس منذ يونيو. الاقتصادية
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