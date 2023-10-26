بعد زيادة مبيعات التذاكر وعقود الرعاية..مانشستر يونايتد يتوقع ارتفاع الإيرادات المالية في 2024

قال نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس إنه يتوقع ارتفاع إيراداته المالية خلال العام المالي 2024 رغم تعرضه لخسائر طفيفة في الربع الرابع بعد استفادته من زيادة مبيعات التذاكر وعقود الرعاية.

وكشف يونايتد عن خسائر صافية بقيمة 2.9 مليون جنيه إسترليني (3.50 مليون دولار) خلال الربع المنتهي في 30 يونيو في مقابل خسائر بلغت 71 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.

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