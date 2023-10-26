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النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي يطيح برقم مبابي القياسي في دوري أبطال أوروبا

10/26/2023 8:00:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


نجح النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي في فك النحس الذي طارده مؤخرا في دوري أبطال أوروبا، بعد فوز فريقه على حساب مضيفه يوينغ بويز السويسري بنتيجة 3-1 أمس الأربعاء.

وسجل هالاند ثنائية من علامة الجزاء في الدقيقة (67)، ثم الدقيقة (86) بتسديدة مقوسة مميزة من داخل منطقة الجزاء.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، أنهى النرويجي سلسلة من 5 مباريات (543 دقيقة) دون إحراز أي هدف في دوري أبطال أوروبا، حيث نجح في التسجيل بالبطولة القارية للمرة الأولى منذ أبريل (ضد بايرن ميونخ).

وبحسب "بي بي سي"، أصبح هالاند بعمر 23 عاما و96 يوما أصغر لاعب يسجل 37 هدفا في دوري الأبطال، متخطيا الرقم القياسي السابق لكيليان مبابي البالغ 23 عاما و295 يوما.

وساهم هالاند في تسجيل 115 هدفا في آخر 100 مباراة خاضها في جميع المسابقات على مستوى الأندية، حيث وقع على 96 هدفا وصناعة 19، وذلك بحسب أرقام "أوبتا".

يذكر أن هالاند يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، في الموسم الحالي، برصيد 9 أهداف.

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