«مطارات أبوظبي» تستعد لافتتاح مبنى المسافرين «A» أول نوفمبر

أعلنت "مطارات أبوظبي" أنّ كافة الخدمات والمرافق الرئيسية في مبنى المسافرين "A" باتت جاهزة الآن لاستقبال أول المسافرين عبر المبنى الجديد اعتباراً من 1 نوفمبر 2023، علماً أنّ الرحلة الافتتاحية التي تنظّمها شركة "الاتحاد للطيران" مقرّرة في 31 أكتوبر الجاري.

وأطلقت "مطارات أبوظبي"، الشركة المشغلة لمطار أبوظبي الدولي، حملة توعية تشمل قنوات إعلامية مطبوعة ورقمية ومسموعة، لضمان توجّه المسافرين وزوّار المطار نحو المبنى الصحيح للسفر أو استقبال الزوّار، ونصحت المسافرين وزوّار المطار بالتحقق بشكل منتظم من تفاصيل الرحلات والمبنى المخصّص لانطلاقها أو وصولها عبر الموقع الإلكتروني في الفترة بين 1 – 14 نوفمبر.

ومع اقتراب الموعد المقرّر لافتتاح مبنى المسافرين "A"، يُنصح المسافرون خلال شهر نوفمبر بالتحقق من تفاصيل رحلاتهم مع شركات الطيران التي يسافرون عبرها، قبل التوجّه نحو مطار أبوظبي الدولي للسفر أو استقبال الزوّار.

وتجدر الإشارة إلى أنّ "مطارات أبوظبي" المشغلة لمطار أبوظبي الدولي قد أعلنت أنه خلال الفترة الانتقالية الدقيقة بين 1 – 14 نوفمبر، سيجري تشغيل كافة المباني في آنٍ معاً ("A"، "1"، "2" و"3")، على أن تستخدم كافة شركات الطيران مبنى المسافرين الجديد "A" حصرياً اعتباراً من 15 نوفمبر المقبل.

وتهدف حملة التوعية التي تنظمها "مطارات أبوظبي" إلى تزويد كافة أفراد المجتمع المحلي بأدقّ التفاصيل حول موقع المبنى الجديد، والتي باتت متوفرة الآن عبر كافة تطبيقات المواقع شائعة الاستخدام، مثل خرائط "جوجل" و"وايز".



ويمكن اليوم الوصول إلى مبنى المسافرين "A" باستخدام السيارة بسرعة وسهولة تامة من أبوظبي ودبي، حيث تمّ وضع لافتات واضحة للسائقين على الطريقين السريعين "E10" و"E11" ومواقع أخرى داخل المبنى الجديد والمنطقة المحيطة به.

ويمكن لكلّ مَن يستقلّ سيارة أجرة أو يستخدم وسائل النقل العام الوصول إلى مدخل المبنى الجديد بسهولة مطلقة.

وقال فرانك ماكروري، الرئيس التنفيذي للعمليات في "مطارات أبوظبي": "نتطلع إلى استقبال المسافرين في المبنى "A" الجديد والمجهّز بأحدث المرافق والخدمات، اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر المقبل. فالمبنى الجديد سوف يساهم بالطبع في تعزيز القدرة الاستيعابية لمطار أبوظبي الدولي وسيتيح وصول المسافرين وشركات الطيران إلى مرافق حديثة تمتاز بأعلى المعايير العالمية. وإننا ننصح المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي خلال الفترة من 1 – 14 نوفمبر التحقق من تفاصيل رحلاتهم عبر موقعنا الإلكتروني الرسمي أو من خلال التواصل مع شركات الطيران المعنية، للتأكد من المبنى الذي سيغادرون منه أو سيصلون إليه".

وقد بادرت "مطارات أبوظبي" إلى تخصيص حافلات لنقل المسافرين بين مختلف مباني المطار، وبالتحديد أولئك الذين قد لا يتواجدون في المبنى الصحيح أو الذين يرغبون بالانتقال من محطة إلى أخرى للوصول إلى وجهتهم الأخيرة بسرعة وسهولة.



