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البنك المركزي التركي يرفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي إلى 35%

10/26/2023 8:00:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

رفعت تركيا أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، اليوم الخميس، مع تزايد الضغوط لتهدئة التضخم، الذي من المتوقع أن يقارب 70% بنهاية العام.

وزادت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع 5%، لتصل إلى 35%، وهو ما تماشى مع توقعات المحللين ببنوك الاستثمار.

وكان معظم المحللين، الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم، بمن فيهم محللو «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» قد توقعوا أن تزيد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة 500 نقطة أساس– مثلما فعلت في اجتماعها الأخير في سبتمبر– لتصل بذلك إلى 35%.

وبحسب بيان المركزي التركي فقد «قررت لجنة السياسة النقدية مواصلة التشديد النقدي، لتحديد مسار خفض التضخم في أقرب وقت ممكن، وتثبيت توقعات التضخم، والسيطرة على تدهور سلوك التسعير».

أكد البنك المركزي التركي مواصلة نهجه، الذي يستهدف استقرار الأسعار في البلاد، وتحديد سعر الفائدة بطريقة توفر الظروف النقدية والمالية اللازمة، لضمان تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم، والوصول إلى هدفه البالغ 5% على المدى المتوسط، مشيراً إلى أنه «سيتم تشديد التشديد النقدي بقدر الحاجة في الوقت المناسب، وبطريقة تدريجية حتى يتحقق تحسن كبير في توقعات التضخم».

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