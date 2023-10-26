إيقاف التداول على سهم بنك ستاندرد تشارترد بعدما تراجع 17% نتيجة خسائر بمليار دولار

تراجع سهم بنك ستاندرد تشارترد في بورصة لندن بنحو 17 بالمئة اليوم الخميس قبل تعليق التداول مؤقتا، بعدما أعلن البنك انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث بسبب خسائر مجمعة بلغت نحو مليار دولار نتيجة انكشافه على قطاعي العقارات والبنوك في الصين.

وحقق البنك الذي يقع مقره الرئيسي في المملكة المتحدة، والذي يحقق معظم إيراداته في آسيا، أرباحا قانونية قبل الضرائب في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول بقيمة 633 مليون دولار. وذلك بالمقارنة مع 996 مليون دولار في العام السابق ومتوسط 1.41 مليار دولار لتقديرات 16 محللا جمعها البنك.

وتراجعت إيرادات البنك من حصته ببنك تشاينا بوهاي الصيني بنحو 700 مليون دولار، إضافة إلى تراجع بنحو 186 مليون دولار في إيراداته من قطاع العقارات التجارية الصينية.

وقال البنك إن الضربة التي لحقت بحصته البالغة 16 بالمئة في بنك تشاينا بوهاي جاءت على خلفية انخفاض أسعار الفائدة المتوقعة وتراجع هوامش الإقراض الواردة في نتائج نصف العام للبنك الصيني. فيما بلغ إجمالي إيرادات البنك من سوق العقارات الصينية قبل خصم الضرائب نحو 2.7 مليار دولار، بانخفاض قدره 200 مليون دولار عن الربع السابق.

وأعلن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني تراجع الأرباح قبل حساب الضرائب، خلال تسعة أشهر حتى 30 سبتمبر الماضي،

وسجل البنك أرباحاً قبل حساب الضرائب بقيمة 3.95 مليارات دولار مقارنة بـ 4.16 مليارات دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ صافي الأرباح 2.52 مليار دولار أو 73.3 سنتاً للسهم، مقارنة بـ 3.17 مليارات دولار أو 93 سنتاً للسهم، خلال العام الماضي.

وارتفع صافي دخل الفوائد إلى 5.91 مليارات دولار مقارنة بـ 5.57 مليارات دولار العام الماضي.

وبلغ الدخل التشغيلي 13.65 مليار دولار مقارنة بـ 12.55 ملياراً، خلال عام 2022، وبلغت التكاليف التشغيلية 8.54 مليارات دولار، مقارنة بـ 8.02 مليارات دولار العام الماضي.