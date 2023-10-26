الأسهم الأوروبية تنخفض بعد نتائج ضعيفة.. ونيكاي الياباني يسجل أكبر تراجع في 3 أسابيع





تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسلسلة من تقارير الأرباح الضعيفة، وذلك قبل أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن السياسة النقدية.

وخلال التداولات انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 في المئة على أثر هبوط وول ستريت الليلة الماضية، مع اقتراب عائدات السندات طويلة الأجل من مستوى خمسة في المئة وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول.

ويراقب المستثمرون أيضاً تقارير الأرباح مع انخفاض سهم شركة أيكسترون الألمانية المصنعة لأنظمة الرقائق 5.8 في المئة، بعد أن خالفت طلبيات الربع الثالث التوقعات.

وهوى سهم ستاندرد تشارترد 12.8 في المئة مع تراجع الأرباح قبل استقطاع الضرائب 33 في المئة في الربع الثالث، كما هبط سهم هالوفريش تسعة في المئة، بعد أن جاءت الأرباح الفصلية دون التوقعات.

وانخفضت أسهم شركات تصنيع السيارات 2.9 في المئة، لتسجل أكبر خسائر مع هبوط سهم شركة مرسيدس بنز لصناعة السيارات الفاخرة 5.5 في المئة، بعد انخفاض أرباح الربع الثالث.





اليابان

تراجع المؤشر نيكاي الياباني عند الإغلاق مسجلاً أسوأ أداء يومي في ثلاثة أسابيع مع تصدر الأسهم المرتبطة بالرقائق موجة بيع واسعة وسط زيادة العوائد طويلة المدى، وانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية.

ونزل نيكاي 2.14 في المئة، ليغلق عند 30601.78 نقطة قرب أدنى مستوى مسجل خلال اليوم، وكان هذا أسوأ أداء يومي للمؤشر، منذ الرابع من أكتوبر، ليوقف صعوداً استمر يومين متعاقبين.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.34 في المئة،

وسجل العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشرة أعوام أعلى مستوى، خلال عشرة أعوام.

وهوى سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 6.87 في المئة، ونزل سهم طوكيو إلكترون 5.03 في المئة.

وكان مؤشر شركات الآلات الكهربائية الأسوأ أداء بين مؤشرات بورصة طوكيو الفرعية، وتراجع 2.55 في المئة،

كما هوى مؤشر قطاع العقارات شديد التأثر بأسعار الفائدة 2.22 في المئة.