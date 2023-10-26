74 شاحنة وقود وصلت إلى معبر رفح بالجانب المصري

74 شاحنة وقود وصلت إلى معبر رفح بالجانب المصري
التاريخ
10/26/2023 7:29:50 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اعلن الهلال الأحمر المصري ، ظهر الخميس ، عن وصول 74 شاحنة وقود إلى معبر رفح بالجانب المصري .
وقال الهلال الاحمر المصري في بيان مقتضب ، ان السلطات الاسرائيلية لم تسمح بإدخال أي شاحنة إلى قطاع غزة
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