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74 شاحنة وقود وصلت إلى معبر رفح بالجانب المصري

10/26/2023 7:29:50 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اعلن الهلال الأحمر المصري ، ظهر الخميس ، عن وصول 74 شاحنة وقود إلى معبر رفح بالجانب المصري .


وقال الهلال الاحمر المصري في بيان مقتضب ، ان السلطات الاسرائيلية لم تسمح بإدخال أي شاحنة إلى قطاع غزة

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